Україна планує підписати газову угоду з Росією 25 вересня - Демчишин

Україна розраховує в п'ятницю, 25 вересня, підписати газову угоду з Росією на постачання природного газу у період опалювального сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав глава Міністерства енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

Читайте такожГончар: "Нафтогаз" може отримати директиву з Адміністрації президента – поступитися "Газпрому" "Позиція вже сформована, я думаю, що зустріч відбудеться в п'ятницю, в ході якої буде підписаний протокол", - сказав міністр, уточнивши, що зустріч відбудеться в Бельгії.

При цьому він не розкрив деталей попередньо досягнутих домовленостей під час газових переговорів.

"Я думаю, що розповідати поки що передчасно, потрібно спочатку підписати", - сказав міністр.