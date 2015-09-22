Південноафриканське вугілля прибуде до України у листопаді

Держкомпанія "Центренерго", яка відчуває гострий дефіцит антрацитового вугілля через військові дії на Донбасі, домовилася зі швейцарською компанією "Меркурі" про постачання вугілля з ПАР двома кораблями вантажопідйомністю по 160 тисяч тонн.

Про це повідомив на круглому столі виконуючий обов'язки генерального директора "Центренерго" Олег Козенко.

"У п'ятницю (18 вересня – УНІАН) нами було передано договір на підписання "Меркурі" для поставок вугільної продукції з Південно-Африканської Республіки на два кораблі. Це два кораблі по 160 тисяч тонн, які повинні йти один за одним, починаючи з листопада місяця. Сьогодні ми очікуємо цей договір підписаним для того, щоб відпрацьовувати технічні питання щодо договору", - сказав він.

Також Коземко зазначив, що "Центренерго" завжди користувалося послугами залізничного транспорту для доставки вугілля, тому при роботі з портами компанія може постати перед проблемами в логістиці.

"Сьогодні, працюючи з портами, "Центренерго" зустрілося з багатьма новими проблемами (щодо логістики – УНІАН), але для нас ці проблеми вирішувані", - додав він.

За словами керівника компанії, "Центренерго" оголосило тендер з перевалки вугілля, що доставляється з ПАР, але заявки ще не надійшли.

Коземко також повідомив, що вартість 1 тонни вугілля з ПАР становитиме до 65 доларів.

"За тими контрактами вугілля з ПАР, які ми уклали, ціни становлять до 65 доларів за тонну при 5 500 кілокалорій. У Російській Федерації (вартість 1 тонни вугілля становить – УНІАН) до 67 доларів при 6 000 кілокалорій", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, "Центренерго" вела переговори зі швейцарською компанією "Меркурі" про імпорт антрацитових марок вугілля з Південно-Африканської Республіки та Російської Федерації.

Міністр енергетики України Володимир Демчишин раніше повідомляв, що перші партії південноафриканського вугілля за контрактами, укладеними українськими суб'єктами тепло- та енергогенерації, надійдуть у країну наприкінці вересня.

На початку липня 2015 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості негайно почати укладання контрактів на імпорт дефіцитного антрацитового вугілля, поставки якого в необхідних обсягах можливі з Росії, ПАР та окупованих територій Донбасу.

Довідка УНІАН. Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більша частина шахт.

Близько 50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу та вугілля, а також гідроелектростанції та "зелена" енергетика.

Україна 2014 року імпортувала кам'яного вугілля та антрациту на загальну суму 1,773 мільярда доларів.