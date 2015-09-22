Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ досягли 2 мільйонів тонн

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам глава Міністерства енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"На сьогодні запаси вугілля становлять 2 мільйона тонн, це з ТЕЦ, а без урахування ТЕЦ – 1,7 мільйона тонн", – сказав Демчишин.

При цьому він зазначив, що на даний час йде активне нарощування запасів вугілля на ТЕС і ТЕЦ.

"За останні 4 дні ми додатково поклали 100 тисяч тонн", – додав міністр.

Також Демчишин повідомив, що перші поставки вугілля з Південно-Африканської Республіки заплановані не раніше жовтня, тоді як загальний обсяг імпорту цього палива в країну до кінця року може скласти 500 тисяч тонн.

Читайте такожУкраїна з початку року скоротила видобуток вугілля вдвічі

"Я впевнений, що до початку опалювального сезону ми вийдемо на комфортний рівень запасів вугілля", – підкреслив глава Міненерго.