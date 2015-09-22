"Нафтогаз" хоче позичити у держбанків $500 мільйонів на закупівлю російського газу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» веде переговори з державними банками про залучення 500 млн дол. кредиту на закупівлю природного газу у російської компанії «Газпром».

Про це журналістам на енергетичному форумі заявив директор з розвитку бізнесу «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Нафтогаз» впевнений у тому, що він зможе отримати 500 млн дол. на купівлю російського газу у разі підписання тристороннього протоколу», - сказав він.

За словами Вітренко, компанія залучить зазначені кошти в державних банках тільки після підписання угоди з «Газпром» про постачання газу. При цьому він уточнив, що ці гроші можуть бути надані державними «Ощадбанком», «Укргазбанком», а також «Укрексімбанком».

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, Україна розраховує 25 вересня підписати угоду з Росією на постачання природного газу у період опалювального сезону. При цьому міністр зазначив, що вказана дата остаточно не підтверджена сторонами переговорів.

В ході переговорів «Нафтогаз» розраховує досягти ринкової ціни на російський газ.

Кабінет міністрів України, прогнозуючи показники необхідних запасів палива для проходження опалювального сезону 2015-2016 років, виходить з песимістичних прогнозів погодних умов, а також ймовірних проблем із поставками вугілля на українські теплоелектростанції, і тому закладає необхідний обсяг запасу газу в підземних сховищах на рівні не менше 19 млрд кубометрів.

На поточний момент запаси газу становлять близько 15,2 млрд кубометрів.

У кінці серпня Демчишин зазначав, що Україна до початку опалювального сезону, тобто до середини жовтня, може закачати в підземні сховища близько 17 млрд кубометрів газу без урахування російського газу, який поки не закуповується.

Довідка УНІАН. 1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ. При цьому країна розраховує в жовтні отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування в підземні сховища в обсязі, який необхідний для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.