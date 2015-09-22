МВС перекрило канал постачання понад 200 тисяч тонн вугілля з окупованого Донбасу

Працівники Департаменту протидії злочинності у сфері економіки МВС України перекрили канал протиправного постачання вугілля з тимчасово окупованої території Донецької області.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті протидії злочинності у сфері економіки МВС.

«Так, з початку 2015 року існувала добре налагоджена схема, коли вугілля в об’ємі 210 тисяч тонн, видобуте на тимчасово непідконтрольній уряду території Донецької області, залізничним транспортом ввозилося на контрольовану територію України, де в подальшому відбувалася заміна супровідних документів на вантаж», - зазначається в повідомленні.

Як підкреслили в МВС, слідством встановлено повну схему протиправної діяльності «ділків», які, використовуючи фіктивні документи і підставні фірми, в тому числі з подвійною реєстрацією, здійснили розкрадання та легалізацію державних коштів енергогенеруючих підприємств Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

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Учора, 21 вересня, працівниками Департаменту ПЗСЕ спільно з Головним слідчим управлінням МВС України було проведено санкціоновані обшуки в офісних та житлових приміщеннях службових осіб. Під час обшуків вилучено документацію, що підтверджує протиправну діяльність, готівкові кошти в сумі 66,5 тис. дол., 4,5 тис. євро, 20 тис. грн, накладено арешт на рахунки 16 суб’єктів підприємницької діяльності, задіяних у злочинній схемі. Накладено арешт на 24,2 тис. тонн вугілля, підкреслюється в повідомленні.

Раніше за вказаним фактом ГСУ МВС України відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.