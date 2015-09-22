Путіну не вистачає грошей у бюджеті: вирішив підвищити податки для нафтовиків

Планований дефіцит не повинен перевищувати 3,5% ВВП - це основний орієнтир. Для цього, попросив Путін, треба приділити особливу увагу ефективності витрат, поліпшенню адміністрування та підвищенню збирання податків, пишуть «Ведомости».

Путін нагадав, що "ми прийняли рішення не збільшувати податкове навантаження на бізнес". Але підвищення податку на видобуток корисних копалин (ПВКК) для нафтовиків це не стосується. "Разом з тим прошу уряд розглянути спрямування частини девальваційної прибутку компаній в бюджет", - попросив президент. Звичайно, діяти тут потрібно акуратно, попередив він.

На нараді був присутній гендиректор "Роснефти" Ігор Сєчін, але відмовився коментувати, який ефект це рішення буде мати для компаній. "Не завжди для вирішення таких питань потрібна публічність", - пожартував він.

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Мінфін РФ запропонував збалансувати бюджет, підвищивши податки на галузь: або підвищити ПВКК, скорегувавши формулу, або не знижувати мита в 2016 р. (у рамках маневру передбачено зниження мит і підвищення ПВКК в 2016-2018 рр..). Перший захід принесе в бюджет близько 600 млрд руб. в 2016 р., другий - близько 150 млрд руб., за оцінками Мінфіну. Перша міра дуже сувора - вилучення призведе до падіння видобутку компаній на кілька десятків мільйонів тонн; швидше за все, буде підтримане зниження мит, говорить високопоставлений чиновник.

Якщо буде прийнятий варіант з підвищенням ПВКК, Мінфін забере більше половини девальваційного прибутку компаній, оцінював нафтогазовий центр EY. Новина обвалила вчора капіталізацію нафтових компаній.