США хочуть знизити залежність українських АЕС від поставок російського палива
Посол США в Україні Джеффрі Пайєт розраховує, що американсько-японська компанія Westinghouse збільшуватиме поставки ядерного палива до України, щоб знизити залежність українських атомних станцій від поставок російського палива.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Пейєт повідомив на XIII Міжнародному форумі «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення і майбутнє».
«Ми сподіваємося, що Westinghouse зможе збільшити ті обсяги, які вони пропонують Україні», - сказав Пайєт.
При цьому він підкреслив, що збільшення поставок палива Westinghouse в Україну не передбачає витіснення російських постачальників з українського ринку.
Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел поставок ядерного палива для атомних станцій Україна планує в 2016 році придбати у Westinghouse більш як третину палива для АЕС, тоді як у поточному році майже все паливо постачалося з Росії.
У березні поточного року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні ЮУАЕС підключила даний блок до енергосистеми країни.
У 2016 році Запорізька атомна електростанція планує завантажити першу партію палива Westinghouse на 5-й енергоблок.
Довідка УНІАН. Співробітництво державного підприємства НАЕК «Енергоатом» з Westinghouse було розпочато в рамках міжурядової угоди між США і Україною від 2000 року за кваліфікацією ядерного палива для України і продовжено в рамках комерційного контракту, підписаного в 2008 році. «Енергоатом» розвиває співробітництво з Westinghouse з метою диверсифікації поставок ядерного палива для українських АЕС.