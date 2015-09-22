США хочуть знизити залежність українських АЕС від поставок російського палива

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пейєт повідомив на XIII Міжнародному форумі «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення і майбутнє».

«Ми сподіваємося, що Westinghouse зможе збільшити ті обсяги, які вони пропонують Україні», - сказав Пайєт.

При цьому він підкреслив, що збільшення поставок палива Westinghouse в Україну не передбачає витіснення російських постачальників з українського ринку.

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел поставок ядерного палива для атомних станцій Україна планує в 2016 році придбати у Westinghouse більш як третину палива для АЕС, тоді як у поточному році майже все паливо постачалося з Росії.

У березні поточного року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні ЮУАЕС підключила даний блок до енергосистеми країни.

У 2016 році Запорізька атомна електростанція планує завантажити першу партію палива Westinghouse на 5-й енергоблок.

Довідка УНІАН. Співробітництво державного підприємства НАЕК «Енергоатом» з Westinghouse було розпочато в рамках міжурядової угоди між США і Україною від 2000 року за кваліфікацією ядерного палива для України і продовжено в рамках комерційного контракту, підписаного в 2008 році. «Енергоатом» розвиває співробітництво з Westinghouse з метою диверсифікації поставок ядерного палива для українських АЕС.