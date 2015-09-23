Чубаров розповів, коли може початися енергетична блокада Криму

Про це в ефірі 5 каналу заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Ми не виключаємо, що на інших етапах акції буде головним припинення поставок електроенергії, але я завжди кажу, що мені здається, це буде в жовтні", - сказав він.

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Також, за його словами, на КПП Каланчак та Чаплинка Херсонської області зберігаються великі черги вантажівок, хоча близько 40 автомобілів з двох черг вчора, 21 вересня, розвернулися і поїхали в інші міста материкової України. "Ми переконуємо водіїв, хоча вони розуміють причини цієї громадської блокади Криму, але у них є роботодавці, тепер вони очікують від них команд", - сказав глава Меджлісу.

Коментуючи наявну інформацію про те, що "Укрзалізниця" не припинила поставки вантажів до окупованого Криму, Чубаров сказав, що він "не ставить цю інформацію під сумнів, але не може, на жаль, її підтвердити".

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Як повідомляв УНІАН, блокада поставок товарів до окупованого Криму почалася 20 вересня з ініціативи кримськотатарської громади, потім до акції долучилися бійці "Правого сектора". В'їзд на півострів закритий тільки для вантажівок, легкові авто та пішоходи потрапляють до Криму безперешкодно.

Перевірка мобільними групами правоохоронців вантажівок, які стоять в чергах на КПП на адміністративному кордоні з Кримом, призвела до того, що багато водіїв розвертаються і їдуть у напрямку материка.