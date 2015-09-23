США звинуватили французьку Total у маніпуляціях на ринку газу

Федеральна комісія з регулювання енергетичного ринку США висунула звинувачення проти французької нафтової компанії Total SA.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на заяву американського регулятора.

Комісія стверджує, що в період з 2009 по 2012 рік відділення Total SA в Х'юстоні здійснювало збиткові закупівлі газу принаймні 38 разів, аби заробити на інших операціях, що суттєво вплинуло на ринок.

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Комісія не уточнила, яку вигоду французька компанія отримала з цих операцій і не назвала розмір штрафу, якого має намір домагатися. У свою чергу Total заперечує звинувачення, заявляючи, що повністю співпрацює з американським регулятором, передає Slon.ru.

Total є одним із найбільших нафтовидобувачів у світі. Обсяг видобутку в 2014 році становив 2,5 млн барелів на добу.