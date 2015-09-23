Нафта дешевшає на слабкій статистиці з Китаю

Ціни на нафту знижуються в середу на тлі слабких макроекономічних даних з Китаю; при цьому песимізм стримують тижневі дані щодо запасів сировини Американського інституту нафти (API), свідчать дані торгів, пише Прайм.

Станом на ранок вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,2% - до 48,81 долара за барель. Ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 0,27% - до 46,25 долара.

У середу стало відомо, що, за попередніми даними, індекс ділової активності PMI в промисловому секторі економіки Китаю у вересні показав мінімум за останні 6,5 років, склавши 47 пунктів проти 47,3 пункту місяцем раніше. При цьому аналітики очікували підвищення показника до 47,5 пункту.

У той же час обмежити зниження цін на нафту допомагають дані API, згідно з якими запаси нафти в США за минулий тиждень скоротилися на 3,7 мільйона барелів. Тепер ринок чекає аналогічних даних Міненерго США, які будуть опубліковані в середу. За прогнозами аналітиків, зниження показника становило всього 533 тисячі барелів.

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"На ринку нафти, як і на ринках інших сировинних товарів, спостерігається надлишок пропозиції. Багато хто вважає, що надлишок, який нікому не потрібен, становить 2,5 мільйона барелів на день", - наводить агентство Рейтер думку трейдера на ринку нафти.