Росія зайшла в глухий кут з імпортозаміщенням обладнання для нафтогазової галузі

Росія запізнилась з імпортозаміщенням обладнання для роботи на шельфі, потрібна інтеграція з країнами, що мають досвід у цій сфері, заявив віце-прем'єр РФ Олександр Хлопонін, пишуть "Ведомости".

На його думку, країн з таким досвідом, які не вводили санкції проти Росії, багато. Між тим, навіть ті країни, які не ввели санкції, бояться сваритися з США.

Читайте такожАналітики Moody's заявили про провал імпортозаміщення в РосіїПроблема імпортозаміщення обладнання для роботи на шельфі виникла в минулому році, коли США та ЄС заборонили постачання технологій для роботи на арктичному шельфі і на глибині понад 150 м. В той момент «Роснефть» і ExxonMobil якраз відкрили родовище «Перемога» в Карському морі, пробуривши свердловину «Університетська-1». ExxonMobil довелося призупинити участь у проекті, буріння розвідувальних свердловин було відкладено. Потім США поширили санкції і на Південно-Киринське родовище «Газпрому» (проект «Сахалін-3»), газ з якого учасники проекту «Сахалін-2» планували постачати на третю чергу заводу СПГ. Технології для Південно-Киринського можуть поставити лише чотири компанії, три з яких американські - FMC Technologys, Cameron, GE, а також норвезька Acker Solutions.

План імпортозаміщення в нафтогазовій галузі Мінпромторг підготував на початку року (наказ підписаний 31 березня), але результатів, про які можна реально розповісти, поки немає, визнає профільний чиновник одного з міністерств. Швидких результатів імпортозаміщення обладнання для шельфу чекати і не варто – за даними Міненерго, локалізація цих технологій знаходиться в самому кінці ланцюжка пріоритетів. Мінпромторг планує знизити частку обладнання для шельфових проектів до 60-70% до 2020 р.

Стратегічними партнерами з локалізації називають Південну Корею, яка будує бурові судна і платформи, а також Китай. Але про домовленості з Південною Кореєю поки не оголошувалося, а у Китая технології гірше, на рівні 1970-х рр.., проте вибору у Росії зараз немає.