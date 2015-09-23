Кабміну запропонували звільнити керівника Зони відчуження Антипова

Замість нього призначити тимчасового керуючого Зоною відчуження строком на один місяць, а потім провести прозорий кадровий конкурс на посаду глави відомства. З такою пропозицією виступив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час виїзного засідання уряду в Полтаві.

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"Після отримання офіційного звернення Європейського банку реконструкції та розвитку я пропоную Кабінету міністрів звільнити керівника Чорнобильської зони відчуження у зв'язку з тим, що за останні кілька місяців після мого візиту на Чорнобильську станцію (АЕС - УНІАН), після кількох доручень, замість того, щоб там навести лад, там навели такий «лад», - розповів Яценюк. - Наприклад, компанію, яка годувала французьких працівників протягом кількох років, замінили. Їй просто заборонили роботу. Надійшов лист від компанії «Роги і копита», у якій французів нібито годуватимуть краще. Решта: кілька компаній, які мали ліцензії на проектні та будівельні роботи, отримали листи за підписом керівника Зони про те, що їх ліцензії відкликані і їхні послуги більше не потрібні, мовляв, є більш достойні люди, готові провести роботи за гроші іноземних кредиторів".

Арсеній Яценюк також повідомив, що вчора, 22 вересня, пройшла зустріч в.о. міністра екології з керівником ЧАЕС, з керівником Зони відчуження, з міністром внутрішніх справ. "Я прошу, щоб міністерство розпочало розслідування, і якщо є факти (зловживань - УНІАН) - розпочало кримінальне провадження. А поки на місяць призначити виконуючого обов'язки (керівника Зони відчуження - УНІАН)", - сказав Арсеній Яценюк.