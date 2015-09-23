Російські нафтовики запропонували підвищити податки газовикам

Нафтовики пропонують свій план порятунку російської економіки - підвищити податки на видобуток газу, повідомляють Ведомости з посиланням на чиновників фінансово-економічного блоку.

Президент "Роснефти" Ігор Сєчін відмовивсякоментувати, як підвищення податків вплине на компанію: "Не завжди для вирішення таких питань потрібна публічність".

Нафтовики, нагадує один з чиновників, завжди кажуть, що потрібно збільшити вилучення податків у газовиків. У 2014 році Сєчін скаржився першому віце-прем'єру РФ Ігорю Шувалову, що в "Роснефти" податкове навантаження в 2013 році склало 58,4% виручки, в "Газпромі" – 31,7%, а в "Новатек" – 29,6%.

Доходи бюджету в 2016 році при ціні нафти 50 долларів за барель складуть близько 196,5 мільярдів доларів, сказав глава російського Мінфіну Антон Сілуанов, витрати перевищать 230 мільярдів доларів.

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Мінфін пропонував жорсткі заходи: підвищити пенсійний вік, індексувати пенсії лише на 4%, не платити пенсії працюючим пенсіонерам із заробітком вище 7,6 або 15,1 тисячі доларів. М'який варіант дозволить скоротити витрати на 11,6 мільярда доларів, жорсткий – на 19,7 мільярда доларів. Але додаткові податки від нафтогазової галузі можуть оплатити відмову від такої жорсткої політики.