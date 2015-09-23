"Енергоатом": взимку будуть працювати 13 блоків атомних станцій

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» планує майбутньою зимою задіяти у роботу 13 з 15 блоків українських атомних електростанцій.

Про це на зустрічі з журналістами заявив президент «Енергоатому» Юрій Недашковський.

«Два блоки будуть у планових ремонтах, а 13 - працюватимуть. Ми завжди так планували», - сказав Недашковський.

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Він нагадав, що через недобудовані лінії електропередач від атомних станцій 1,7 ГВт «залишаються замкненими».

Разом з тим він повідомив, що 22 грудня компанія планує завершити заходи з розблокування потужностей Хмельницької та Рівненської АЕС.

Довідка УНІАН. По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Верховна Рада 25 жовтня 2013 року прийняла Закон "Про засади функціонування ринку електроенергії України", яким надається свобода вибору постачальника електроенергії шляхом укладення двосторонніх договорів, а також можливість придбання необхідних обсягів електроенергії на спотовому ринку.

Впровадження нової моделі ринку буде поступовим, окремі його положення набирають чинності не відразу. У 2016 році ринок повинен заробити в пілотному режимі, а повністю вступити в силу з 1 липня 2017 року.