У "Народному фронті" заявляють, що угоди про розподіл продукції є оптимальним варіантом співпраці держави та інвесторів

Про це заявила представник депутатської фракції "Народний фронт", член Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Наталія Кацер-Бучковська під час комітетських слухань на тему: "Угоди про розподіл продукції як механізм залучення інвестицій з метою збільшення видобутку вуглеводнів в Україні".

Народний депутат зазначила, що угоди про розподіл продукції, з одного боку, дають більше гарантій інвесторам, які мають намір інвестувати у видобуток газу чи нафти в Україні, з іншого боку - захищають інтереси держави, а саме - надають Кабінету Міністрів можливість контролювати діяльність видобувної компанії, в тому числі дотримання нею екологічних та технічних норм. Крім того, держава має можливість обирати найкращі технології для видобутку нафти чи газу.

"Фактично, це є більш взаємовигідний механізм з точки зору довгострокової перспективи розвитку галузі й залучення інвестицій", - підкреслила Кацер-Бучковська.

За її словами, сьогодні видобувні компанії в основному працюють за договорами спільної діяльності, які є "досить загальними і не передбачають специфіки саме видобувної галузі", а також використовуються переважно на вже розвіданих родовищах.

"Договори спільної діяльності часто не захищають ні інтереси держави, ні інвесторів та мають багато простору для зловживань", - вважає парламентар.

На думку Наталії Кацер-Бучковської, угоди про розподіл продукції більше захищають інтереси обох сторін, оскільки, по-перше, вони передбачають, що кожен інвестор повинен пройти конкурсний відбір, по-друге - в профільному законодавстві визначена ціла низка спеціальних умов стосовно того, яким чином будуть розроблятися надра та в подальшому використовуватися видобутий газ чи нафта.

"Угоди про розподіл продукції мають багато норм, які захищають інвесторів, зокрема певні податкові пільги, гарантії незмінності законодавства та валютні гарантії", - додала вона.

На переконання представника фракції "Народний фронт", всі договори спільної діяльності у видобувній галузі мають бути замінені угодами про розподіл продукції через те, що в цих угодах передбачена низка гарантій, перш за все - для держави.

"Наприклад, в цій угоді можна передбачити, що видобуті нафта і газ будуть продаватися саме в Україні і за звичайними цінами, що є дуже важливим для забезпечення безперебійності поставок енергоносіїв в країні", - пояснила вона.

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Крім того, за її словами, угоди про розподіл продукції передбачають розвиток інфраструктури на територіях, де видобуваються нафта і газ, а також - створення там додаткових робочих місць.