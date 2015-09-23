"Енергоатом" хоче до кінця року отримати понад 500 мільйонів на реалізацію проекту ЦСВЯП

Держкомпанія "Енергоатом" розраховує, що Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, (НКРЕКУ) виділить компанії понад 500 мільйонів гривень, які необхідні для реалізації проекту будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Про це журналістам сказав президент "Енергоатому" Юрій Недашковський.

"НКРЕКУ нам зарезервувала досить велику суму – понад 500 мільйонів гривень – це якраз розмір потреб Holtec (компанії, яка буде обладнати ЦСВЯП – УНІАН) на цей рік – і заборонила нам ці гроші використовувати", - сказав Недашковський.

За його словами, вказані кошти Нацкомісія зарезервувала для реалізації проекту ЦСВЯП до отримання обґрунтувань необхідності направити на проект саме таку суму коштів. При цьому Недашковський підкреслив, що всі обґрунтування вже надані належним чином.

"Ми вважаємо, що дали їм всі необхідні обґрунтування і продемонстрували склад витрат Holtec" - сказав він.

При цьому президент компанії повідомив, що "Енергоатом" зробив перший авансовий платіж за розробку компанією Holtec науково-технічної документації.

Недашковський також висловив упевненість, що НКРЕКУ погодить виділення понад 500 мільйонів гривень для фінансування проекту ЦСВЯП.

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Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом", оператор усіх діючих атомних електростанцій України, має намір до 2016 року завершити проектування об'єкту, на який буде надходити паливо з трьох українських АЕС.

За інформацією Недашковського, американська компанія Holtec приступить до реалізації проекту будівництва ЦСВЯП у Чорнобильській зоні загальною вартістю близько 300 мільйонів доларів після здійснення "Енергоатомом" авансового платежу в розмірі 11,7 мільйона доларів.

НКРЕКУ не враховує будівництво ЦСВЯП у тарифі на відпуск електроенергії атомними станціями.

Довідка УНІАН. Контракт на будівництво ЦСВЯП між "Енергоатомом" і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal (США) був підписаний ще наприкінці 2004 року, проте з низки причин, в тому числі через зміни політичної кон'юнктури та економічної кризи 2008 року, проект був фактично заморожений.

Кабінет міністрів України наприкінці квітня 2014 року прийняв рішення виділити земельну ділянку під будівництво ЦСВЯП у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції.

Раніше планувалося, що "Енергоатом" до кінця 2020 року заплатить американській Holtec майже 300 мільйонів доларів за обладнання для ЦСВЯП.