У Росії більше не чекають нафти по $100

Ціна на нафту навряд чи коли-небудь повернеться до 100 доларів за барель, повідомляє Прайм з посиланням на заяву глави Мінфіну РФ Антона Сілуанова.

"Зараз, бачите, нові реалії.Ціна на нафту до 100 доларів вже навряд чи коли-небудь повернеться, це вже історія", - сказав Сілуанов журналістам.

Російський міністр заявив, що у зв'язку з цим Росія як країна з сировинною економікою має будувати бюджетні правила, виходячи з нових умов: направляти до резервів додаткові доходи від цін на нафту понад 50-60 доларів за барель.

За його словами, бюджет РФ вже відреагував на нові цінові реалії: наступного року частка нафтогазових доходів впаде до 43% від усіх доходів бюджету з 52% цього року.

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Як повідомляв УНІАН, аналітики Bloomberg прогнозують, що падіння цін на нафту до $22,50 за барель викличе крах російської фінансової системи.