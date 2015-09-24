"Енергоатом": у Росії немає права подавати позов на денонсацію угоди про добудову ХАЕС

Про це на зустрічі з журналістами заявив президент держкомпанії «Енергоатом» Юрій Недашковський.

«Денонсація угоди не тягне за собою можливої подачі будь-яких позовів, тому що воно йде по процесу укладення договорів міжнародного характеру», - сказав Недашковський.

«Там не передбачені санкції. Це вивчали і наші юристи, і юристи Мін'юсту», - додав очільник компанії.

Він розповів, що у рамках міжурядової угоди мали бути підписані три пакети документів. Однак «Енергоатом» підписав лише контрактну угоду. При цьому Недашковський зазначив, що дана контрактна угода була рамковою і тому не містить зобов'язань сторін, а лише висловлює їх наміри.

«Вона була підписана у рамках чинної тоді правової бази. Але зараз, оскільки база змінилася, є денонсація, то тепер буде розірвання і цієї (контрактної - УНІАН) угоди», - уточнив президент «Енергоатому».

Як повідомляв УНІАН, у середині вересня Верховна Рада ухвалила закон про денонсацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співпрацю у добудові третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України повідомляли про невиконання російською стороною своїх зобов'язань, які вказано у положеннях угоди, що унеможливлює добудову блоків.

Згідно з програмою уряду, Україна планує до 2020 року завершити будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, фундамент яких було закладено ще за часів СРСР. Водночас у документі не уточнюється, за якими технологіями планується добудова.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, окрім «Атомстройекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO.

Недашковський наприкінці 2014 року заявив, що Україна може денонсувати угоду з Росією через відсутність з боку останньої будь-яких зрушень у реалізації цього проекту. Замінити російську компанію в реалізації проекту добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС може чеська Skoda.

«Енергоатом» має намір використовувати не менше 70% українського обладнання при добудові третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

На сьогодні готовність енергоблоку №3 становить 75%, а блоку №4 - 25%.