"Енергоатом" розраховує на закон про корпоратизацію компанії найближчим часом

Про це на зустрічі з журналістами заявив президент «Енергоатома» Юрій Недашковський.

«Ми направили законопроект на Кабмін і очікуємо, що найближчим часом він вийде на парламент», - сказав Недашковський.

За його словами, ця версія законопроекту доопрацьована з урахуванням зауважень Міністерства юстиції України щодо мораторію на списання боргів на певний період.

Разом із тим він повідомив, що урядовий комітет схвалив кінцевий варіант законопроекту про корпоратизацію «Енергоатома».

Як повідомляв УНІАН, минулого року фахівці «Енергоатома» розробили проект закону, який передбачає корпоратизацію компанії зі 100-відсотковим збереженням власності акцій, але з можливістю залучити інвестиції за рахунок продажу частини акцій або додаткової емісії.

Даний законопроект наприкінці минулого року був направлений на розгляд Кабінету міністрів. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України має намір ухвалити рішення щодо корпоратизації «Енергоатома» цього року.

Президент «Енергоатома» Юрій Недашковський наполягав на швидкій корпоратизації компанії, що покращить можливість залучення інвестицій у будівництво нових енергоблоків, а також дозволить створювати зі світовими компаніями атомної галузі спільні підприємства.

«Енергоатом» у 2014 році збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2013 роком на 34,9% - до 27,8 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце в світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.