Ціни на нафту зростають після падіння напередодні

Світові ціни на нафту зростають у четвер після зниження на 2-3% напередодні на тлі тижневих даних Міненерго США про запаси бензину в країні, свідчать дані торгів, пише Прайм.

Сьогодні вранці вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську суміш Brent піднімалася на 0,45% - до 48,06 долара за барель. Ціна легкої нафти марки WTI підвищувалася на 0,85%, до 44,86 долара за барель.

Управління енергетичної інформації Міненерго США в середу повідомило, що комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 18 вересня, скоротилися на 1,9 мільйона барелів, або на 0,4%, — до 454 мільйонів барелів. Однак розчарування принесли інвесторам дані про те, що запаси бензину в США при цьому збільшилися на 1,4 мільйона барелів, або на 0,6%, і становили 218,8 мільйона барелів (аналітики очікували зростання показника лише на 0,9 мільйона).

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"Незважаючи на ознаки скорочення видобутку сланцевої нафти в США, основні показники попиту та пропозиції залишаються слабкими і для Brent, і для WTI. Укупі з невизначеністю щодо перспектив економіки Китаю і світу в цілому, це стримує відновлення цін на сировину", - наводить агентство Рейтер думку аналітиків BMI Research.