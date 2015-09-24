Два західних трейдери починають імпорт газу до України

Дві західні трейдерні компанії відсьогодні починають імпортувати газ в Україну з подальшим продажем його українським споживачам.

Про це написав глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в Facebook.

«На українському газовому ринку починає працювати тандем двох західних газових трейдерів, який вперше скористався нашою пропозицією щодо імпорту газу в Україну (не до нашого кордону, а з подальшим розмитненням і перепродажем споживачам всередині країни)», - написав Коболєв, не уточнивши назв компаній.

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При цьому він зазначив, що трейдери готові платити в Україні податок на додану вартість при поставці газу в країну.

«Незважаючи на важку економічну ситуацію в Україні. Незважаючи на жорстке регулювання валютних операцій. Незважаючи на відсутність достатньої прогнозованості подальшого ходу реформи ринку», - додав глава «Нафтогазу».

Також він побажав удачі новим учасникам українського газового ринку.

«Ласкаво просимо, дорогі нові учасники і реальні конкуренти! І удачі», - резюмував Коболєв.