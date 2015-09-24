Україні радять створити Фонд національного розвитку: зберігати доходи від видобутку нафти та газу

В Україні пропонують створити спеціальний суверенний фонд, який би акумулював доходи держави від експлуатації надр та реалізації видобутих нафти і газу. Гроші цього фонду могли б витрачатися на певні цільові соціальні потреби, пише DT.UA.

"Доходи, які генеруються в секторі видобутку вуглеводнів і регулюються угодами про розподіл продукції (УРП – ред.), не повинні використовуватися тільки через бюджетні механізми, що призводить до їх "проїдання". Створення суверенного фонду є доцільним і можливим з метою акумулювання, збереження, примноження та використання доходів від експлуатації надр на користь нинішніх і майбутніх поколінь", - говорить президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

"Період непрозорого, корупціогенного використання надр в Україні повинен бути завершений. Відповідні грошові потоки, що генеруються видобутими ресурсами, повинні бути оптимізовані з метою більшого врахування соціальних потреб регіонального та місцевого характеру", - відзначає він.

За його словами, час імплементації ідеї створення Фонду національного розвитку має бути синхронізований з початком реалізації масштабних УРП. Фонд має створюватися за зразком того, як це вже зробили ряд країн, зокрема, Норвегія, Азербайджан, Казахстан.

Як зазначає Гончар, експертною групою за підтримки ЄС були напрацьовані відповідні рекомендації та пропозиції. Зокрема, в законі "Про угоди Про розподіл продукції" пропонується зробити доступними для громадськості офіційні тексти підписаних угод про розподіл продукції (вони не повинні бути закритими для громадян). Також пропонується зобов'язати інвесторів оприлюднити, наприклад, щоквартально, інформацію про обсяги видобутих нафти і газу і суму сплачених податків.

Експерти також пропонують внести в закон пункт, яким встановити параметри (мінімальні стандарти) відповідальності інвестора за сплату на користь держави грошового еквівалента державної частини прибуткової продукції (коштів від реалізації державної частини виробленої продукції) та рентної плати за користування надрами.

Рекомендується також доповнити перелік істотних умов УРП (стаття 8 закону) додатковою умовою про обов'язки інвестора виділяти щорічно погоджену сторонами суму коштів на фінансування соціально-економічного розвитку місцевих громад в районі ділянки, де здійснюється видобуток.

Гончар зазначає, що також було б доцільним ввести локальний режим УРП для старих виснажених родовищ, на яких ще можливий видобуток залишків ресурсів. При цьому стороною угод у таких випадках повинно бути не уряд (як зазвичай), а місцева громада через відповідний орган місцевого самоврядування. Тобто гроші від видобутих та реалізованих нафти і газу з цих родовищ повинні йти на потреби населеного пункту, де вони знаходяться.