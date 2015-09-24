Україні цієї зими не уникнути віялових відключень електрики – експерт

Україні не вдасться уникнути віялових відключень електрики в період майбутнього опалювального сезону 2015 – 2016 років у зв'язку з недостатніми запасами вугілля.

Про це в ході прес-конференції заявив директор спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея", професор Національної академії держуправління при президентові України Геннадій Рябцев.

"Зараз, за нашими підрахунками, державі не вистачає для проходження опалювального сезону 5 ГВт електричної енергії на добу, 7 мільйонів тонн вугілля та 8 мільярдів кубометрів газу – це для нормального проходження опалювального сезону", - сказав Рябцев.

За його словами, в першу чергу, брак вугілля призведе до віялових відключень електроенергії, а газу - до скорочення обсягів виробництва на промислових підприємствах.

Крім того, він вважає, що цієї зими не вдасться уникнути відключення електроенергії для промислових підприємств, а також існує ймовірність переведення їх до нічного режиму роботи, щоб якось розвантажити електромережі.

Як зазначив Рябцев, нинішня економія енергоресурсів, про яку розповідає уряд, прямо пропорційна падінню промислового виробництва.

"Зменшення виробництва мінеральних добрив значить, що просто немає газу, зменшення виробництва сталі і металопрокату є наслідком нестачі газу. І за рахунок цього й відбувається економія енергоресурсів", - сказав він.

Також у зв'язку з браком газу експерт не виключає зниження температури в житлових приміщеннях з 18 градусів до 16 градусів, як мінімум.

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Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дії на сході країни, які тривають з квітня 2014 року, відчуває значний дефіцит вугілля, передусім енергетичного, видобуток якого сконцентрований в Донецькій та Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.

Брак вугілля в минулому опалювальному сезоні справила значний вплив на роботу електростанцій, які змушені були знижувати виробничі потужності, що стало причиною віялових і аварійних відключень електроенергії в країні.