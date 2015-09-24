"Енергоатом" може стати потужним гравцем енергоринку ЄС з постачання екологічно чистої електроенергії – глава компанії

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" може стати потужним гравцем енергоринку Європейського Союзу з постачання екологічно чистої електроенергії при інтеграції української енергосистеми до загальноєвропейської мережі системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E.

Про це повідомляє прес-служба компанії з посиланням на слова президента "Енергоатому" Юрія Недашковського.

За його словами, держкомпанія може забезпечити країни Європи надійним джерелом екологічно чистої електроенергії.

"Зміни клімату пов'язані в першу чергу з викидами парникових газів, значна частка яких припадає на енергогенеруючі підприємства, тому ядерна енергетика, яка використовує для виробництва електроенергії низьковуглецеву технологію, набуває ще більшого значення", - сказав Недашковський на Дні атомної енергетики, який відбувся 23 вересня в Києві в рамках ХІІІ Міжнародного форуму "Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє".

Як повідомляє прес-служба, під час обговорення актуальних проблем ядерної генерації говорилося також про те, що атомна енергетика, яку використовує половина країн - членів Європейського Союзу, здатна стати потужним інструментом у боротьбі із змінами клімату, об'єднавши в цьому процесі всі країни ЄС та сусідні держави.

При цьому Недашковський зазначив, що, незважаючи на складну ситуацію в енергетичному секторі України, перед вітчизняною атомною енергетикою стоять і глобальні загальносвітові завдання.

"Сьогодні українській електроенергетиці доводиться працювати в умовах військових дій на сході країни і дефіциту вугілля. В минулий осінньо-зимовий період українська енергетична система вистояла лише завдяки ядерній генерації. Таке ж завдання стоїть перед нами і цього року. Але не можна замикатися лише на внутрішні проблеми, адже весь світ сьогодні зіткнувся з глобальними змінами клімату", - сказав Недашковський.

За його словами, Україна гостро відчуває зміни клімату, які призвели до маловодности річок, в результаті чого вітчизняна гідроенергетика втрачає потужності. Глава компанії зазначив, що саме українська атомна енергетика змогла компенсувати зменшення виробництва електроенергії тепловими і гідроелектростанціями, вийшовши на показник у 55-60% від загального обсягу споживання електроенергії в країні.

"Сьогодні наше головне завдання - утримати ці показники", - додав Недашковський.

У свою чергу, директор Європейського атомного форуму Жан-Поль Понселе звернув увагу присутніх на той факт, що рівно половина з 28 країн ЄС експлуатує атомні електростанції. При цьому він підкреслив, що в Європі підтримка ініціатив противників ядерної енергетики призводить до збільшення викидів CO2.

"Всі розрахунки показують, що досягти цього (скорочення викидів СО2 – УНІАН) можна тільки з допомогою атомної енергетики. Поставивши собі за мету зменшити викиди парникових газів на 20% до 2020 року і на 40% до 2030 року, поки європейські країни тільки збільшують викиди СО2. Це відбувається через те, що 60% електроенергії в ЄС виробляється з викопного палива, тоді як темпи введення в експлуатацію генеруючих потужностей відновлюваної енергетики не дозволяють досягти запланованих показників скорочення викидів в зазначені терміни", - додав Понселе.

За його словами, статистичні дані свідчать, що найбільш низькі показники викидів СО2 спостерігаються в тих країнах, де поряд з великою часткою відновлюваної енергетики значні обсяги електроенергії виробляються атомними станціями.

"Найбільш вдалий приклад - Швеція, де близько 50% електроенергії виробляють АЕС, а ще 40% припадає на поновлювані джерела", - уточнив Понселе.

У той же час він висловив переконання, що подальший розвиток атомної енергетики дозволить пом'якшити кліматичні зміни.

"Ми створили європейське співтовариство Nuclear for Climate і намагаємося пояснити, що декарбонізація електроенергетики можлива лише за умови розвитку атомної генерації. Ця ідея може об'єднати не лише ті країни ЄС, які експлуатують атомні станції, але і ті, в яких атомна генерація відсутня. Переконаний, що Україна з її найпотужнішою атомною енергетикою може стати гарним прикладом такого підходу до вирішення екологічних проблем. Бажаю вашій країні миру", - підсумував Понселе.

Крім того, голова Ради керуючих Всесвітньої асоціації операторів АЕС (ВАО АЕС) Жак Регальдо відзначив необхідність постійного підвищення безпеки експлуатації АЕС.

"Навіть при песимістичному сценарії, кількість енергоблоків АЕС у світі до 2050 року збільшиться. Завдання нашої організації, в яку входить і "Енергоатом", забезпечити супровід цих проектів з самого початку проектування з метою поширення досвіду безпечної експлуатації енергоблоків АЕС", - підкреслив голова ВАО АЕС.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.