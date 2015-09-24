"Нафтогаз" і компанія Фірташа погодили графік погашення заборгованості

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАК "Нафтогаз України".

"Вся заборгованість ПАТ "АЗОТ" і ПАТ "Рівнеазот" в загальному розмірі 2,96 млрд грн має бути сплачена до кінця січня 2016 року. У четвер "Нафтогаз" отримав перший платіж в сумі 385 млн грн згідно затвердженого графіку. Після цього постачання газу хімічним підприємствам групи було розблоковане", - йдеться у повідомленні.

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"Ми вітаємо конструктивну позицію Ostchem щодо врегулювання заборгованості. Ця угода дозволить зменшити дебіторську заборгованість групи перед "Нафтогазом" та "Газом України". В результаті цієї угоди Нафтогаз отримає кошти для закупівлі газу в зимовий період", - зазначив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Він наголосив, що погашення заборгованості допоможе зберегти робочі місця в хімічній галузі та відновити виробництво мінеральних добрив для українських аграріїв.

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Заборгованість підприємств Ostchem перед "Нафтогазом" та "Газом України" була сформована в 2006-2011 роках та не погашувалася донині.

Ostchem входить до трійки найбільших фінансово-промислових груп за обсягом заборгованості перед "Нафтогазом".

Раніше УНІАН повідомляв, що Облгази бізнесмена Дмитра Фірташа заборгували понад 4 млрд грн державі за технологічний газ. При цьому міністр енергетики Демчишин повідомив, що облгази поступово скорочують свою заборгованість, уточнивши, що за липень вони розрахувалися за газ повністю погасили понад 200 млн грн боргу за попередні періоди.