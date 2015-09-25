Росія затвердила вартість газу для України на четвертий квартал
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову про ціну на газ для України на четвертий квартал 2015 року.
Про це повідомляється на сайті уряду РФ.
Зокрема, вартість блакитного палива визначена на рівні цін для сусідніх з Україною країн ЄС.
"Згідно з постановою ціна газу для України встановлена на рівні цін на газ для країн Європейського союзу, суміжних із Україною", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що "ця постанова поширюється на правовідносини, що виникли з 1 жовтня 2015 року і діють до 31 грудня 2015 року".
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Раніше УНІАН повідомляв, що Україна розраховує в п'ятницю, 25 вересня, підписати газову угоду з Росією на постачання природного газу в період опалювального сезону.
Довідка УНІАН. 1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ. При цьому країна розраховує в жовтні отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування в підземні сховища в обсязі, який необхідний для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.