Росія затвердила вартість газу для України на четвертий квартал

Про це повідомляється на сайті уряду РФ.

Зокрема, вартість блакитного палива визначена на рівні цін для сусідніх з Україною країн ЄС.

"Згідно з постановою ціна газу для України встановлена на рівні цін на газ для країн Європейського союзу, суміжних із Україною", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що "ця постанова поширюється на правовідносини, що виникли з 1 жовтня 2015 року і діють до 31 грудня 2015 року".

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Раніше УНІАН повідомляв, що Україна розраховує в п'ятницю, 25 вересня, підписати газову угоду з Росією на постачання природного газу в період опалювального сезону.

Довідка УНІАН. 1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ. При цьому країна розраховує в жовтні отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування в підземні сховища в обсязі, який необхідний для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.