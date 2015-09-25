"Газпром" знову оголосив тендер на будівництво "Сили Сибіру"

"Газпром" знову оголосив тендер на виконання будівельно-монтажних робіт по комплексу об'єктів на ділянці "Ленськ — КС-1 "Салдикельська" в рамках будівництва магістрального газопроводу "Сила Сибіру"; ціна договору становить 117 мільйонів доларів, повідомляє Прайм.

"Протяжність ділянки - 93,4 кілометра (207,7-301,1 кілометр). Документація нового тендеру практично не відрізняється від попереднього. Компанія 2 жовтня повідомить про підсумки конкурсу, спочатку планувалося підбити підсумки 21 серпня", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що до комплексу об'єктів, як і раніше входять лінійна частина (другий етап) магістрального газопроводу та під'їзні автодороги. Термін виконання всіх робіт — 38 місяців.

Крім того, "Газпром" знову оголосив низку великих тендерів, зокрема, на будівництво нафтоконденсатопроводу Уренгой-Пурпе вартістю 660 мільярдів доларів, облаштування Ковіктинського ГКМ за 13,5 мільйона доларів та реконструкцію Майкопської компресорної станції за 34,5 мільйона доларів.

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"У травні 2014 року "Газпром" і китайська CNPC підписали тридцятирічний контракт на постачання природного газу за східним маршрутом через відгалуження від газопроводу "Сила Сибіру". Протяжність газопроводу складе близько 4 тисяч кілометрів, його роботу будуть забезпечувати 8 компресорних станцій загальною потужністю 1331 МВт. "Газпром" обіцяє почати поставки російського газу в Китай за східним маршрутом у період з травня 2019 року по травень 2021 року", - повідомляє видання.