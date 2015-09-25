"Газпром" не буде застосовувати умову "бери або плати" до України до 31 березня 2016 року

У російському газовому монополісті компанії "Газпром" заявили, що не будуть застосовувати умову "бери або плати" за постачання газу в Україну в період з 1 жовтня 2015 року до 31 березня 2016 року.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації "Газпрому".

"24 вересня "Газпром" направив до НАК "Нафтогаз України" листа за підписом голови правління Олексія Міллера. У листі "Газпром" підтверджує, що не буде застосовувати умова "бери або плати"контракту купівлі-продажу газу від 19 січня 2009 року щодо постачання російського газу на Україну в період з 1 жовтня 2015 року по 31 березня 2016 року. "Газпром" зберігає за собою всі свої права за зазначеним контрактом", - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня Міллер заявив, що "Газпром" пред'явив компанії "Нафтогаз України" штраф за недобір газу в розмірі 26,7 мільярда доларів.

"Що стосується "бери або плати" (правило "бери або плати" передбачено контрактом від 2009 року – УНІАН), ми вже сказали про те, на який термін ми надали нашим українським партнерам звільнення (від дотримання цього правила). Але якщо говорити про 2014 рік... Строго відповідно до контракту, нашим українським колегам ми пред'явили штраф - загальна сума штрафу НАК "Нафтогаз України" з "бери або плати" становить 26 мільярдів 700 мільйонів доларів", - сказав Міллер.

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