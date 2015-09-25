Україні виділять один мільярд доларів на купівлю газу – WSJ

12:56, 25 вересня 2015
Енергетика
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Міжнародні фінансові організації на чолі зі Світовим банком готують пакет фінансової допомоги загальним обсягом близько 1 млрд дол. для оформлення угоди з купівлі газуміж НАК «Нафтогазом України» і російським монополістом - компанією «Газпром»

Фото УНИАН

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

«Кошти, які будуть виділені частково у вигляді кредитів, частково - у вигляді гарантій, дадуть можливість усунути одну з центральних перешкод у питанні поставок газу, існуючих між Києвом і Москвою, і обумовлюють можливість дефіциту палива для європейських споживачів», - підкреслює видання.

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У The Wall Street Journal наголосили, що європейські споживачі отримують до 80 млрд кубометрів палива через Україну. «І в українських газових сховищах має зберігається достатня кількість палива для того, щоб забезпечити необхідний для транзиту тиск, - зазначає видання. - 1 млрд дол. дозволить «Нафтогазу» купити придбати 5 млрд кубометрів газу в найближчі місяці, що збільшить загальний запас палива до 19 млрд кубів. Цього вистачить для проходження зими навіть в умовах низьких температур».

За даними The Wall Street Journal, половину з надаваних Києву коштів забезпечить Світовий Банк - близько 500 млн дол. Ще 520 млн дол. у вигляді гарантій надасть Європейський інвестиційний банк, причому відповідне рішення вже схвалене Радою директорів банку.

У WSJ також нагадали, що 30 вересня Рада директорів ЄБРР ухвалить рішення про виділення ще 300 млн дол. «Нафтогазу» на фінансування закупівель палива, і додатково близько 200 млн євро може бути виділено німецьким державним банком розвитку KfW.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 вересня Україна і Росія за посередництва Європейської комісії планують підписати угоду про організацію поставок російського газу в Україну для проходження опалювального сезону 2015-2016 років. Російська сторона вже заявила, що не буде застосовувати щодо України принципи «бери або плати». Водночас ціна палива залишається предметом обговорення.

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