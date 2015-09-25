"Енергоатом" провів між чотирма АЕС інвестиційну бізнес-гру

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» провела між чотирма атомними станціями – Рівненською, Южно-Українською, Запорізькою та Хмельницькою інвестиційну бізнес-гру, метою якої була демонстрація готовності станцій відстоювати будівництво нового блоку саме на своїй території, а також створити здоровий дух конкуренції та креативу серед персоналу АЕС, повідомляє прес-служба компанії.

«Розвиток атомної енергетики - один із пріоритетних для паливно-енергетичного комплексу України напрямів. Енергетичною стратегією до 2030 року в нашій країні передбачено і будівництво нових атомних генеруючих потужностей. Саме тому станції повинні шукати нові майданчики і пропонувати шляхи для свого подальшого розвитку», - підкреслили в «Енергоатомі».

Згідно з повідомленням, кожна з команд повинна була презентувати свій проект, і зробити це максимально обґрунтовано і креативно. Критеріями для оцінки було наявність стратегій по роботі з громадськістю та екологічними організаціями, детальна оцінка наявних матеріально-технічних ресурсів, передумов для будівництва блоків і джерел фінансування та окупності проекту.

У повідомленні наголошується, що команди підготували матеріали, які максимально яскраво, зрозуміло і наочно продемонстрували, чому саме їхній майданчик вимагає нових блоків. Крім того, оцінювався дискусійний блок, в якому учасники команд відповідали на запитання журі, команд-суперників та залу.

«Журі з керівників «Енергоатома» уважно розглянуло запропоновані проекти, оцінило їх і вибрало переможця - Южно-Українську АЕС, яка набрала найбільше балів», - підкреслюють в держкомпанії.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.