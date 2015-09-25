Росія назвала остаточну ціну газу для України - $227,4

Знижка на поставлений в Україну російський газ у жовтні-грудні 2015 року складе $24,6 випливає з постанови, підписаної прем'єр-міністром країни Дмитром Медведєвим, пише РБК.

Раніше повідомлялося, що без урахування знижки контрактна ціна на російський газ для України в четвертому кварталі складе $252 за тис. куб. м. Таким чином, остаточна ціна газу, що постачається для України становитиме $227,4 за тис. кубометрів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, що регулює порядок розрахунку ціни газу для України з 1 жовтня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

«Ціна поставок газу в Україну встановлена на рівні цін на газ для країн Європейського союзу, суміжних з Україною», – наголошується в пояснювальній записці до документа, опублікованого на сайті уряду РФ.

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Напередодні голова Міненерго Олександр Новак повідомив, що знижка на поставки російського газу до України в четвертому кварталі 2015 року може скласти приблизно $20.