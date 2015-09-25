"Енергоатом" подав позов до Національного екологічного центру

«Оскільки Національний екологічний центр України дезінформує громадськість, в тому числі західну, стверджуючи, що «Енергоатом» звернувся в суд за «критику з питань безпеки», повідомляємо наступне: «Енергоатом» подав у суд на НЕЦУ після півроку безрезультатних спроб донести до активістів організації необхідність спростування недостовірної інформації на сайті НЕЦУ», - йдеться в повідомленні «Енергоатома».

У повідомленні наголошується, що основними принципами центру зовнішніх інформаційних комунікацій НАЕК «Енергоатом» як структури, що відповідає за доступ до інформації про роботу АЕС, є об'єктивність, оперативність та максимальний обсяг надання інформації.

«Ми вважаємо, що такі принципи є загальною підставою для всіх учасників процесу щодо забезпечення енергетичної та екологічної безпеки держави», - додали в компанії.

Прес-служба нагадує, що «Енергоатом» в травні поточного року заявляв про спотворення представниками НЕЦУ інформації про продовження ліцензії на експлуатацію другого енергоблоку Южно-Української АЕС. При цьому в повідомленні підкреслюється, що представники НЕЦУ у повному обсязі володіли об'єктивною інформацією і знали, що на засіданні колегії Державної інспекції ядерного регулювання України не розглядалося питання про надання дозволу/ліцензії на продовження роботи енергоблоку №2 ЮУАЕС, а тільки обговорювався поточний стан виконання робіт з продовження терміну експлуатації енергоблоку №2 Южно-Української АЕС.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про поширення Національним екологічним центром України (НЕЦУ) неправдивої інформації про продовження терміну експлуатації блоку №1 Южно-Української АЕС в кінці 2013 року, вимагаючи провести повторну переоцінку його ядерної та радіаційної безпеки.

Голова відомства Сергій Божко зазначив, що Держатомрегулювання та експерти Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки отримали від НЕЦУ лише один документ, резюме якого нібито ставить під сумнів продовження терміну експлуатації енергоблоку. При цьому Божко підкреслив, що цей документ є недостовірним.

Довідка УНІАН. Держкомпанія «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, вважає своїм головним завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків, а не будівництво нових.

У планах компанії - за 6 років продовжити термін експлуатації 9 з 15 енергоблоків, оскільки до 2020 року у них закінчується проектний термін служби.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.