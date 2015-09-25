У Брюсселі розпочалися газові переговори: очікується підписання документів

Про це журналістам перед початком переговорів у Брюсселі повідомили міністр енергетики України Володимир Демчишин та міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає власний кореспондент УНІАН.

При цьому обидві сторони дали зрозуміти, що можлива ціна, яку запропонує російська сторона, влаштує Київ.

Зокрема, Демчишин сказав, що "сьогодні буде конструктивна розмова".

"Ми обов'язково очікуємо (підписання документів", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи подобається йому ціна у 227 дол., український міністр сказав: "Поки я не хочу говорити, але це ближче до рівня, який справедливий, ніж 250 ( дол.-УНІАН), яка пропонувалася спочатку".

За словами Демчишина, домовленості мають закрити період до 31 березня 2016 року.

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Міністр енергетики Росії підтвердив, що знижка на газ буде у межах 20 дол. "Розмір знижки залежить від формули, у тому числі від калорійності, тому у середньому це 20 дол.", - наголосив він.

"Ми сподіваємося, що всі документи будуть погоджені, і буде погоджений протокол. Плануємо, що до кінця дня ми підпишемо", - сказав Новак.