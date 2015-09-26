Україна, Росія і ЄК домовилися щодо постачання газу в зимовий період - документ

Як передає власний кореспондент УНІАН, церемонія парафування відбулася у п'ятницю в Брюсселі по завершенню переговорів, які тривали понад п'ять годин.

Зокрема, парафований тристоронній протокол, яким зафіксовані умови постачання російського газу до України на зимовий період.

Документ парафували міністр енергетики України Володимир Демчишин, міністр енергетики Росії Олександр Новак та віце-президент Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шевчович.

"Ми щойно парафували тристоронню угоду на зимовий період 2015-2016", - проголосив віце-президент ЄК Шевчович.

За його словами, "всі технічні деталі погоджені, і рамкові умови створені". "Після підписання зимовий пакет закладе підвалини постачання газу без перешкод, з Росї до України і потім - в ЄС. Це важливий етап, щоб забезпечити необхідні обсяги газу в Україну, і в щоб у зимовий період не було небезпеки постачанню та транзиту російського газу в ЄС", - наголосив віце-президент.

Шевчович пояснив, що новий зимовий пакет складається з двох документів - протоколу, який був парафований міністрами енергетики України та Російської Федерації і самим Шевчовичем та додатку до існуючого комерційного контракту між Газпромом та Нафтогазом, в якому містяться деталі, необхідні для практичного виконання протоколу. "В протоколі містяться умови постачання газу з Росії в Україну з 1 жовтня до кінця березня 2016 року", - деталізував він.

Крім того, Шевчович нагадав про рішення уряду РФ понизити мито, яке "знизить ціну на газ з 251 долара до 232 доларів". "Ми продовжимо докладати зусилля для мобілізації необхідних фінансів з європеських та міжнародних фінансових інституцій для закупівлі газу на зимовий період", - запевнив він.