Україна до кінця року отримає $500 млн для закачки газу до сховищ

Про це він сказав у п'ятницю в Брюсселі на прес-конференціі по завершенню переговорів, передає власний кореспондент УНІАН.

"Україна має закупити 2 млрд. кубометрів газу у Газпрому для закачки у підземні сховища... Наша мета - до кінця року мобілізувати $500 млн. і Нафтогаз використає їх для цього", - сказав він.

Крім того, Шевчович повідомив, що у четверому кварталі 2015-го та першому кварталі 2016-го Росія знизить ціну на газ "до рівня, який можна порівняти із рівнем, який існує в сусідніх країнах ЄС шляхом зниження мита".