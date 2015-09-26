Україна до кінця року отримає $500 млн для закачки газу до сховищ
00:21, 26 вересня 2015Енергетика
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Віце-президент Європейської Комісії Марош Шевчович стверджує, що до кінця року буде мобілізовано $500 млн. для купівлі 2 млрд. кубометрів російського газу для подальшої закачки в підземні сховища.
REUTERS
Про це він сказав у п'ятницю в Брюсселі на прес-конференціі по завершенню переговорів, передає власний кореспондент УНІАН.
"Україна має закупити 2 млрд. кубометрів газу у Газпрому для закачки у підземні сховища... Наша мета - до кінця року мобілізувати $500 млн. і Нафтогаз використає їх для цього", - сказав він.
Крім того, Шевчович повідомив, що у четверому кварталі 2015-го та першому кварталі 2016-го Росія знизить ціну на газ "до рівня, який можна порівняти із рівнем, який існує в сусідніх країнах ЄС шляхом зниження мита".
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