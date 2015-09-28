Запаси газу в українських сховищах зросли до 15,5 мільярда кубометрів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 21 по 26 вересня збільшилися на 1,4%, або на 217 мільйонів кубометрів, до 15,517 мільярда кубометрів.

Про це говориться в повідомленні оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

Згідно з даними держкомпанії, середньодобові обсяги закачування газу до ПСГ складають майже 44 мільйони кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Україна до початку опалювального сезону 2015-2016 рр. та для гарантії безперебійного транзиту російського газу в ЄС повинна збільшити обсяги газу у своїх підземних сховищах до 19 мільярдів кубометрів.

1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила закупівлю в країнах ЄС. При цьому Україна розраховує восени 2015 року отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування до підземних сховищ в обсязі, необхідному для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.