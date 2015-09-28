Shell згортає бурові роботи біля берегів Аляски

У заяві компанії пояснюється, що після буріння розвідувальної свердловини довжиною більше 2 км геологам-розвідникам вдалося виявити нафту і газ, але не в достатній кількості, передає Бі-бі-сі.

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Бурові роботи проводилися на глибині близько 50 м в 130 км від берега Аляски.

На розробку арктичних родовищ нафти Shell вже витратила $7 млрд.

Активісти природоохоронних організацій різко заперечували проти планів Royal Dutch Shell - вони заявляють, що буріння свердловин в Арктиці може призвести до екологічної катастрофи.