Міненерговугілля готує контракт з Росією щодо повернення в Україну відпрацьованого ядерного палива

Міністерство енергетики та вугільної промисловості готує контракт з Росією щодо повернення в Україну відпрацьованого ядерного палива двох енергоблоків Рівненської АЕС, яке на даний момент знаходиться на зберіганні у російського підприємства "Маяк".

Про це говориться в наказі Міненерговугілля від 23 вересня 2015 року.

Згідно з документом, міністерство створило робочу групу з розробки рекомендацій для держкомпанії "Енергоатом" для підписання контракту з повернення в Україну продуктів переробки відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР-440 Рівненської АЕС.

"Робочій групі підготувати рекомендації ДП "НАЕК "Енергоатом" для підписання контракту з "Маяк" (Російська Федерація) про повернення в Україну осклованих високоактивних радіоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР-440 Ривнеской АЕС і відпрацювати позицію України на переговорах щодо визначення власника цінних продуктів переробки", - говориться в наказі Міненерговугілля.

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Довідка УНІАН. На даний час відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС (за винятком Запорізької АЕС, де контейнерний "сухий" тип складу експлуатується з 2001 року) відправляється для тимчасового зберігання і подальшої переробки до Росії.

"Енергоатом" раніше заявляв, що очікує повернення ядерного палива, відпрацьованого на українських реакторах типу ВВЕР-440, з переробки на території Російської Федерації не раніше 2016 року.

При цьому питання повернення з території РФ переробленого ядерного палива реакторів типу ВВЕР-1000 з 2013 року перебуває на стадії переговорів.

Вартість послуг російських спеціальних підприємств за зберігання і обробку відпрацьованого ядерного палива постійно зростає. За період з 2001 по 2011 рік вона зросла майже в 3,4 рази. За оцінками експертів, Україна щорічно платить РФ близько 200 мільйонів доларів за послуги зі зберігання відпрацьованого ядерного палива українських АЕС.

Кабінет міністрів України навесні 2014 року виділила земельну ділянку під будівництво Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції.

Держкомпанія "Енергоатом", оператор всіх діючих АЕС в Україні, заплатить американської компанії Holtec International до кінця 2020 року майже 300 мільйонів доларів за обладнання для Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.