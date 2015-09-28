Запаси вугілля на українських ТЕС за тиждень зросли на 16%

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій за період з 22 по 28 вересня збільшилися на 15,8% - до 1,8 мільйона тонн з 1,554 мільйона тонн, говориться у повідомленні держкомпанії "Укренерго".

Згідно з повідомленням, із загального обсягу палива 835,9 тисяч тонн припадає на антрацитове вугілля, яке в Україні в дефіциті. Його запаси за вказаний період збільшилися на 12,2%.

При цьому 416,3 тисяч тонн антрацитового вугілля знаходяться на Луганській ТЕС, яка працює окремо від української енергосистеми.

За даними "Укренерго", величина імпорту електроенергії з Росії на максимум навантаження (20:00) - 530 МВт, на мінімум навантаження (4:00) - 0 МВт.

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Як повідомляв УНІАН, до 1 жовтня Україні необхідно накопичити 3,2 мільйона тонн вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ.

14 вересня глава уряду Арсеній Яценюк звинуватив керівництво Міненерговугілля у зриві виконання плану заходів з підготовки до опалювального сезону, в тому числі в частині організації постачання вугілля на теплоелектростанції. При цьому прем'єр-міністр зажадав від Міненерговугілля виконати всі озвучені раніше урядом вимоги щодо закупівлі вугілля та завантаження паливом українських теплоелектростанцій.

Яценюк також нагадав, що уряд виділив необхідні кошти на закупівлю палива, проте вони так і не були використані за призначенням.