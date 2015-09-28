Україна незабаром почне закачувати російський газ, але реверс із Європи не зупинить

Україна розпочне закачування російського газу для проходження опалювального сезону одразу після підписання тристороннього протоколу за так званим зимовим пакетом, однак при цьому не зупинить реверсних поставок палива з Європи.

Про це сказав на брифінгу в Києві міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

Він зазначив, що обсяг газу, який може бути закуплений у російського «Газпрому», становитиме близько 2 млрд кубометрів. Решту обсягу, який буде необхідний у рамках підготовки до зими, буде закуплено в Європі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підкреслював, що для проходження опалювального сезону Україна має закачати до сховищ не менш як 19 млрд кубометрів газу. На поточний момент запаси газу становлять 15,5 млрд кубометрів.