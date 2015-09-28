Демчишин про внутрішні ресурси: Україна виділить $500 мільйонів на закупівлю російського газу

15:55, 28 вересня 2015
Енергетика
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«Нафтогаз» планує наприкінці вересня – початку жовтня підписати тристоронню угоду на поставки російського природного газу

Фото УНИАН

Україна виділить 500 млн дол. на придбання газу з Російської Федерації для проходження опалювального сезону 2015-2016 років, повідомив на брифінгу в Києві міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

Він уточнив, що ці кошти – внутрішні ресурси країни, які вдалося нагромадити. «Цього вистачить на придбання близько 2 млрд кубів», - відзначив міністр.

Він також повідомив, що основні комерційні умови поставок російського газу узгоджені з «Газпромом». 

«Умови, яких ми досягли, достатньо адекватні», - сказав Демчишин. 

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Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» планує наприкінці вересня – початку жовтня підписати тристоронню угоду на поставки російського природного газу. 

За словами голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, вартість російського газу в четвертому кварталі для України становитиме 227,36 дол. за тисячу кубометрів.

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