Україна збільшить ціну електроенергії для окупованого Криму

Про це повідомив на брифінгу в Києві міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Щодо Криму ведемо переговори про підвищення ціни. Буде 3,95 рубля за 1 кВт/год після 3,42 рубля», - сказав міністр. При цьому він не уточнив, коли саме можливе підвищення вартості електроенергії для Криму.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 липня 2015 року підвищила ціну на електроенергію для окупованого Росією Криму на 14% - до 3,42 руб. за 1 кВт/год з 2,99 руб. за 1 кВт/год.

30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на поставки електроенергії.

За даними Міністерства енергетики РФ, були укладені угоди між «Інтер РАО» і «Укрінтеренерго» на експорт електроенергії з ЄЕС Росії до Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України. Річний контракт набрав чинності з 30 грудня 2014 року і передбачає рівномірний графік поставок об'ємом до 1500 МВт. Паралельно з метою надійного і безперебійного енергопостачання Криму укладено другу угоду між дочірньою структурою «Інтер РАО» - Центром здійснення розрахунків (ЦЗР) і «Укрінтеренерго».