"Нафтогаз" отримав $500 мільйонів від Євросоюзу на закупівлю російського газу
Використовувати дані кошти «Нафтогаз» буде в міру необхідності закупівлі певних обсягів газу
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» отримала на свої рахунки 500 млн дол., які планує направити на закупівлю природного газу у Росії протягом опалювального сезону.
Про це на прес-конференції заявив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.
«Гроші вже на рахунку «Нафтогазу», вони знаходяться на спеціальному рахунку у державному банку. Там вони зарезервовані для закупівлі газу у «Газпрому», - сказав Коболєв.
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При цьому він зазначив, що використовувати дані кошти «Нафтогаз» буде в міру необхідності закупівлі певних обсягів газу.
«Витрачати ми їх будемо поступово, в міру необхідності. Як ми це робили весь минулий рік», - сказав голова правління «Нафтогазу».
Як повідомляв УНІАН, запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 21 по 26 вересня збільшилися на 1,4%, або на 217 млн кубометрів, до 15,517 млрд кубометрів.
За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Україна до початку опалювального сезону 2015-2016 рр. і для гарантії безперебійного транзиту російського газу до ЄС повинна збільшити обсяги газу у своїх підземних сховищах до 19 млрд куб. м.
1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила закупівлю в країнах ЄС.