ДТЕК Ахметова після півторарічної перерви відновив імпорт газу з Євросоюзу

Найбільший в Україні приватний енергохолдинг ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова після півторарічної перерви відновив імпорт природного газу з ЄС, йдеться в повідомленні компанії.

«Комерційні поставки газу до України почалися 27 вересня 2015 року зі Словаччини», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ДТЕК, імпортний газ використовуватимуть для потреб підприємств групи, а також сторонніх промислових споживачів, клієнтів компанії.

«Обсяг імпорту до кінця року буде коригуватися виходячи з економічної доцільності та кон'юнктури на українському та європейському ринках газу», - відзначили в компанії.

У компанії нагадали, що в 2013 році ДТЕК почав імпортувати газ з Європи, за підсумками року поставивши до України 628,3 млн куб. м.

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Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

У вугільний блок ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «ДТЕК Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» та ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.