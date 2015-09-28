"Нафтогаз" веде переговори з європейськими постачальниками газу про зниження ціни

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» планує наприкінці вересня - на початку жовтня підписали тристоронню угоду на поставки російського природного газу, заявив на прес-конференції голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

«Я думаю, що ми маємо встигнути підписали тристоронню газову угоду до кінця вересня або на початку жовтня», - сказав він.

При цьому Коболєв повідомив, що вартість російського газу у 4-му кварталі для України становитиме 227,36 дол. За 1 тис. куб. метрів.

За його словами, станом на 6:00 28 вересня у підземних сховищах газу знаходиться 15,562 млрд кубометрів газу. При цьому голова правління «Нафтогазу» зазначив, що при відновленні закупівлі російського газу запаси газу в сховищах можуть перебувати на рівні 17,4 млрд кубометрів до кінця жовтня.

«Якщо ми дозакупимо ще близько 2 млрд, то до кінця жовтня у нас буде близько 17,4 млрд кубів», - сказав Коболєв.

Також він повідомив, що «Нафтогаз» веде переговори з європейськими постачальниками газу для зниження ціни, при цьому Україна не планує відмовлятися від реверсу газу з Європи.

«Все залежатиме від вічної української дискусії, де, з одного боку, - жадібність, з іншого - безпека", - сказав глава «Нафтогазу».

Крім того, Коболєв пояснив збільшення поставок газу зі Словаччини до України виходом на вітчизняний ринок тандему з двох газових трейдерів, які самостійно поставляють «блакитне паливо» внутрішнім споживачам.

Читайте також"Нафтогаз" отримав $500 мільйонів від Євросоюзу на закупівлю російського газу

Як повідомляв УНІАН, запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 21 по 26 вересня збільшилися на 1,4%, або на 217 млн кубометрів, - до 15,517 млрд кубометрів.

За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Україна до початку опалювального сезону 2015-2016 рр. і для гарантування безперебійного транзиту російського газу до ЄС має збільшити обсяги газу у своїх підземних сховищах до 19 млрд куб. м.

1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила його закупівлю у країнах ЄС. При цьому Україна розраховує восени 2015 року отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування в підземні сховища в обсязі, який необхідний для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.