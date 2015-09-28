Демчишин очікує зниження ціни російського газу на початку 2016 року
17:57, 28 вересня 2015Енергетика
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Ціна російського газу для України в 1 кварталі 2016 року буде нижчою за ціну 4 кварталу приблизно на 5% - міністр
Україна планує закупити в Росії близько 2 млрд кубометрів газу / Фото УНІАН
Україна очікує, що ціна російського газу, який закуповуватиметься у 1-му кварталі 2016 року, буде меншою за вартість палива, яке закуповуватиметься в 4-му кварталі 2015 року, в середньому на 5%, сказав на брифінгу в Києві міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.
«Ми очікуємо, що ціна в першому кварталі буде ще меншою, - сказав міністр. – Ціна буде меншою приблизно на 5%».
Раніше міністр зазначав, що Україна планує закупити в Росії близько 2 млрд кубометрів газу.
Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз» планує до жовтня підписати тристоронню угоду про постачання газу з Росії за ціною 227,4 дол. за тис. кубометрів.
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