Демчишин очікує зниження ціни російського газу на початку 2016 року

Україна очікує, що ціна російського газу, який закуповуватиметься у 1-му кварталі 2016 року, буде меншою за вартість палива, яке закуповуватиметься в 4-му кварталі 2015 року, в середньому на 5%, сказав на брифінгу в Києві міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Ми очікуємо, що ціна в першому кварталі буде ще меншою, - сказав міністр. – Ціна буде меншою приблизно на 5%».

Раніше міністр зазначав, що Україна планує закупити в Росії близько 2 млрд кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз» планує до жовтня підписати тристоронню угоду про постачання газу з Росії за ціною 227,4 дол. за тис. кубометрів.