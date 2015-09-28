Україна повинна до 2018 року визначитися з долею вивезених в РФ ядерних відходів

Про це на прес-конференції у Кабміні 28 вересня заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«За першими договорами від 1993 року термін (вивезення відпрацьованого ядерного палива - УНІАН) настає у 2018 році», - сказав він.

За словами міністра, на сьогодні розглядається кілька варіантів щодо поводження з ядерними відходами, що вивозилися в Росію на зберігання.

«Є кілька варіантів. Варіант нульовий - ми не забираємо нічого, а вони нам не повертають високорадіоактивні елементи», - зазначив Демчишин.

При цьому міністр додав, що на сьогодні вивчається питання використання цих радіоактивних відходів у створенні нового ядерного палива для АЕС України.

«Ми зараз створили робочу групу, щоб з'ясувати, наскільки це доцільно, як ми можемо їх використовувати. Це проблема і в інших європейських країнах. Вони також виробляють, а потім якимось чином відпрацьоване паливо використовують. Це відпрацьоване паливо можна знову переробляти на паливо, мікси палива », - сказав він.

«Ми зараз пробуємо зрозуміти, що нам можуть віддавати, як ми його можемо використовувати, і скільки нам може коштувати зберігання до того моменту, поки ми зможемо використовувати його», - додав Демчишин.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості готує контракт з Росією щодо повернення в Україну відпрацьованого ядерного палива двох енергоблоків Рівненської АЕС, яке в даний момент знаходиться на зберіганні у російському підприємстві «Маяк».

На даний час відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС (за винятком Запорізької АЕС, де контейнерний «сухий» тип складування експлуатується з 2001 року) відправляється для тимчасового зберігання і подальшої переробки до Росії.

«Енергоатом» раніше заявляв, що очікує повернення ядерного палива, відпрацьованого на українських реакторах типу ВВЕР-440, з переробки на території Російської Федерації не раніше 2016 року.

При цьому питання повернення з території РФ переробленого ядерного палива реакторів типу ВВЕР-1000 з 2013 року перебуває на стадії переговорів.

Вартість послуг російських спеціальних підприємств зі зберігання і обробки відпрацьованого ядерного палива постійно зростає. За період з 2001-го по 2011 рік вона зросла майже в 3,4 разу. За оцінками експертів, Україна щороку платить РФ близько 200 млн дол. за послуги зі зберігання відпрацьованого ядерного палива українських АЕС.

Кабінет міністрів України навесні 2014 року виділив земельну ділянку під будівництво Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції (ЦСВЯП).

Держкомпанія «Енергоатом», оператор усіх діючих АЕС в Україні, заплатить американської компанії Holtec International до кінця 2020 року майже 300 млн дол. за обладнання для ЦСВЯП.