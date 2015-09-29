"Газпром" і "Роснефть" через санкції відкладають буріння в Арктиці

Мінприроди РФ перенесло на два-три роки терміни буріння в частині ліцензій "Газпрому" і "Роснефти" на дільниці арктичного шельфу, повідомив заступник міністра природних ресурсів і екології Денис Храмов, передає РИА Новости.

"Перенесено на два-три роки", — сказав Храмов, виступаючи на конференції "Нафта і газ Сахаліну".

Згідно з повідомленням, у 2015 році були задоволені прохання про перенесення строків робіт по восьми ліцензіях "Роснефти" і п'яти — "Газпрому".

Храмов зазначив, що перенесення термінів буріння призведе до збільшення кількості свердловин, які компаніям необхідно буде пробурити в наступні роки. Зокрема, в 2019 році кількість таких свердловин зросте з 19 до 28, пояснив заступник міністра.

Раніше «Комерсант» повідомляв, що Міненерго вперше відкрито визнало реальність дефіциту в Росії бурових і запчастин для них через санкції. Якщо нафтовики будуть вести розвідку за заявленими планами, їм може не вистачити більше 20 плавучих платформ.

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Найбільші власники ліцензій в Арктиці «Роснефть» і «Газпром» на тлі кризи погоджують з Мінприроди перенесення термінів за своїми шельфовими ліцензіями. Але інші гравці вже готуються до дефіциту. На думку експертів, могло би допомогти ввезення вживаного обладнання з країн, що не вводили санкції проти РФ.