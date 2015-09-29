Ціни на нафту слабо зростають після падіння напередодні

Ціни на нафту слабо зростають після майже 3-відсоткового падіння в понеділок, викликаного побоюваннями за здоров'я азіатської економіки і високої здобиччю, пише Рейтер.

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,02 до $47,36 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,02 до $44,45.

За словами трейдерів, підтримують ринок ослаблення долара і розрахунки аналітичної фірми Genscape, які показують, що запаси нафти на розподільчому центрі в Кушинзі, США, знизилися більш ніж на 1 мільйон барелів минулого тижня.

Однак погіршення економічної статистики Китаю змушує інвесторів турбуватися за споживання сировини.

"Прибутки промислових підприємств Китаю в серпні знизилися на 8,8 відсотка у порівнянні з минулим роком. Найбільший спад серед виробників вугілля, нафти і металів", - йдеться у звіті ANZ.

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Учасники ОПЕК Кувейт і ОАЕ цього тижня підтвердили, що не планують знижувати видобуток, аби не втратити частку світового ринку.