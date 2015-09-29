"Газпром" відповів ЄС на антимонопольні претензії: пропонує мирову

10:54, 29 вересня 2015
Енергетика
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Єврокомісія звинувачує «Газпром» у свідомому роз'єднанні газових ринків Центральної та Східної Європи, що дозволяє компанії встановлювати несправедливі ціни

REUTERS

Російський «Газпром» направив в Єврокомісію відповідь на претензії в рамках антимонопольного розслідування.

Про це йдеться в повідомленні компанії, пише РБК.

У документі обґрунтовуються позиції російської компанії і пояснюється, чому «Газпром» вважає обвинувачення ЄК заснованими на неправильній методології.

«Зокрема, наведено дані для доведення економічної та юридичної необґрунтованості тверджень комісії про нібито завищені ціни за контрактами «Газпрому», — йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що, з урахуванням аргументації, наведеної у листі, необхідно знайти взаємоприйнятне рішення.

22 вересня російська компанія направила Єврокомісії пропозиції щодо мирного врегулювання спору. Заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв повідомив, що найближчим часом їх планується обговорити з єврокомісаром з питань конкуренції Маргрет Вестагер.

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Розслідування про порушення російською компанією антимонопольного законодавства Євросоюзу триває з 2013 року. 22 квітня 2015 року ЄК висунула «Газпрому» претензії щодо зловживання домінуючим становищем постачальника газу на ринку Східної Європи.

У відомстві стверджують, що «Газпром» свідомо роз'єднує газові ринки Центральної та Східної Європи, що дозволяє компанії встановлювати на деяких ринках несправедливі ціни.

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